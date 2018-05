Cobre opera em alta, com dólar mais fraco e de olho nos sinais da oferta global

Os contratos futuros de cobre operam em alta nesta quinta-feira (24), embora sem muita força. O metal se recupera de parte do recuo de ontem (23), mas investidores seguem atentos ao quadro nos estoques globais. Além disso, o dólar mais fraco beneficia o movimento positivo.

Às 7h50min (de Brasília), o cobre para três meses subia 0,48%, a US$ 6.866,50 a tonelada, na London Metal Exchange (LME), e às 8h05min o cobre para julho tinha ganho de 0,39%, a US$ 3,0825 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), às 8h14min.

O dólar recuava ante uma cesta de moedas fortes, o que tende a apoiar as commodities, já que nesse caso elas se tornam mais baratas para os detentores das outras divisas. Nos últimos dias, os preços do metal têm sido contidos, em meio a declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que minaram o otimismo sobre as negociações comerciais entre seu país e a China.

Analista da SP Angel, John Meyer disse em nota que as discussões sobre comércio têm sido fundamentais para o cobre recentemente. Além disso, questões relativas às oferta levam operadores a comprar o metal após ele recuar, depois de mais um recuo nos estoques monitorados pela LME. A queda foi para níveis não vistos desde janeiro, segundo o corretor Alastair Munro, da Marex Spectron.

Ainda no setor, a Rio Tinto confirmou a notícia de que discute a venda de sua participação na mina Grasberg, a segunda maior do mundo em cobre, na Indonésia. A compradora seria a estatal local PT Inalum. Nos últimos dias, houve também problemas na produção da Sterlite, da Vedanta Resources, no Estado indiano de Tâmil Nadu, no sul do país. Houve violência durante protestos na quarta-feira e nove pessoas morreram. Essas manifestações ocorrem há três meses e os problemas gerados para a produção local devem apoiar os preços, segundo Robin Bhar, do Société Générale.

Entre outros metais básicos negociados na LME, o zinco caía 0,02%, a US$ 3.027,50 a tonelada, o níquel subia 0,31%, a US$ 14.650 a tonelada, o estanho tinha baixa de 0,83%, a US$ 20.370 a tonelada, e o chumbo subia 1,13%, a US$ 2.494 a tonelada.