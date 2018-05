Porto Alegre já sofre com falta de combustível nos postos

Em razão dos protestos dos caminhoneiros, o que dificulta a logística no transporte de combustíveis das refinarias para as revendas, Porto Alegre começa a sentir a falta de gasolina, diesel e etanol nos postos. Diversos locais já não tinham gasolina nesta quarta-feira à noite. Logo se formaram grandes filas nos postos que ainda tinham combustíveis, caso do Ipiranga, na esquina da avenida João Pessoa com Venâncio Aires. Em razão do desabastecimento, os ônibus vão circular em regime especial nesta quinta-feira , com menos horários.