Marfrig abre segunda fase para venda da Keystone com 5 empresas selecionadas

A Marfrig Global Foods abriu a segunda fase do processo de venda da Keystone, para a qual foram selecionadas cinco empresas. A Marfrig não revela quais são as participantes.

A Fase 2 da venda permite acesso ao dataroom, inclui reuniões com a liderança da Keystone, visita a unidades nos Estados Unidos e na Ásia, e contempla proposta vinculante de compra durante o mês de junho, conforme comunicado ao mercado divulgado na manhã desta quarta-feira (23).

Semana passada, o CEO da Marfrig, Martín Secco, disse que o processo de venda da Keystone estava dentro do prazo planejado e com perspectiva de fechar o negócio ainda no primeiro semestre. "Temos quantidade e qualidade de investidores procurando o ativo dentro dos patamares que esperávamos", afirmou. A decisão de vender a Keystone faz parte do redirecionamento da estratégia da companhia com foco no crescimento em bovinos.