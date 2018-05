Bovespa abre em queda com mau humor dos mercados internacionais

A Bovespa opera em queda na manhã desta quarta-feira (23), contaminada pelo mau humor dos mercados acionários internacionais. O apetite dos investidores é globalmente afetado por preocupações com o comércio global, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito na terça-feira (22) que não há acordo definitivo sobre o caso da chinesa ZTE.

Além disso, o Comitê Bancário do Senado norte-americano aprovou legislação que proíbe o governo Trump de reverter sozinho as penalidades já impostas à empresa de tecnologia. O líder comentou ainda que não está satisfeito com o desfecho das negociações comerciais com o gigante asiático.

Às 10h41min, o Ibovespa recuava 0,97%, aos 81.936,89 pontos, em linha com as perdas vistas em Wall Street pouco após a abertura.