Após bater nova mínima histórica, Lira já recua mais de 20% ante dólar em 2018

A lira bateu novas mínimas históricas frente ao dólar nesta quarta-feira (23). Neste ano, a moeda da Turquia já desvalorizou mais de 20% ante a americana, perdendo ainda mais de 70% de seu valor ao longo dos últimos cinco anos. Nesta quarta-feira (23), o dólar atingiu máxima a 4,9295 liras e, às 9h22min (de Brasília), avançava a 4,8712.

O longo período de declínio da lira é atribuído à recusa ou à incapacidade do banco central em elevar os juros até o patamar que economistas julgam necessário para apoiar a moeda. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, refere-se aos juros altos como "a mãe e o pai de todos os males" e faz campanha para a reeleição com uma plataforma central: o BC continuará a emprestar dinheiro barato.

Embora o banco central seja independente e diga estar comprometido em conter a inflação, ele tem usado pouco os juros como instrumento para apoiar a moeda e combater a alta nos preços. "A lira está perdendo muito mais que qualquer outra moeda, exceto o peso argentino, por causa da falta de confiança no banco central", afirmou Per Hammarlund, estrategista-chefe de mercados emergentes do SEB.

Estrategista de câmbio em mercados emergentes do Rabobank, Piotr Matys afirma que investidores japoneses estão se desfazendo de posições compradas em lira. O economista sugere que a fraqueza da lira ante o iene forçou esses investidores a encerrar posições rapidamente. Uma elevação emergencial de juros representa uma oportunidade de compra da lira, na avaliação de Matys. O próprio analistas ponderam, porém, que um conselho desses "parece como uma tentativa de pegar um piano em queda, nesse momento".

Outros fatores pressionam a moeda. A elevação do preço do petróleo é vista como um problema para a Turquia, grande importadora da commodity, que é negociada em dólar. Analistas do HSBC disseram em nota recente que uma alta de menos de 2 pontos porcentuais seria insuficiente para estabilizar a lira. Um mês atrás, o BC elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto porcentual.

Nem todos os investidores internacionais, porém, têm visão negativa sobre a perspectiva para os ativos turcos. Analistas de mercados de crédito emergentes do Citigroup veem a queda nos preços da dívida corporativa no país como uma oportunidade de compra.