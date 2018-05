Bolsas de Nova Iorque fecham em baixa, digerindo relações comerciais dos EUA

Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta terça-feira (22) em baixa, com os investidores avaliando as relações comerciais dos Estados Unidos. Além disso, os agentes aguardam pela divulgação da ata da reunião de política monetária de maio do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,72%, aos 24.834,41 pontos; o S&P 500 perdeu 0,31%, aos 2.724,44 pontos; e o Nasdaq cedeu 0,21%, aos 7.378,46 pontos.

Durante a manhã, a China anunciou a redução da tarifa sobre importações de carros de 25% para 15%, mas não obteve contrapartida americana, que manteve as tarifações sobre as compras de aço e alumínio chineses. Para o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, uma medida não necessariamente leva a outra.

Mas não é só a questão comercial com a China que preocupa os investidores. O presidente americano, Donald Trump, busca um corte de 10% nas exportações de aço e alumínio da União Europeia para os EUA. De acordo com a ministra de Empreendedorismo e Tecnologia da Polônia, Jadwiga Emilewicz, os EUA ofereceram ao bloco europeu duas opções de cotas para isenção nas tarifas sobre aço e alumínio. As negociações vão até 1º de junho, antes que as isenções à UE sejam retiradas. Papéis de empresas ligadas ao setor industrial foram penalizadas em Nova Iorque: as ações da Boeing caíram 2,45% e as da Caterpillar perderam 1,71%.

Outro segmento que sofreu também foi o de energia. Após o fechamento do mercado de petróleo, houve relatos no mercado de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pode concordar em aumentar a produção em julho diante da derrocada da exploração da Venezuela e da reimposição de sanções econômicas dos EUA contra o Irã. Os papéis da Chevron cederam 0,88% e os da ExxonMobil perderam 0,78%.

Além disso, os investidores continuam à espera da ata do Fed a fim de buscar pistas sobre o ritmo de aperto monetário a ser empregado pelo banco central.