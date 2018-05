Pela primeira vez em 226 anos, mulher comandará Bolsa de Valores de Nova Iorque

como 67º presidente, Stacey Cunningham assume no lugar de Tom Farley na próxima sexta-feira YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC

Agência Brasil

Engenheira industrial por formação, Stacey Cunningham, de 43 anos, será a primeira mulher em 226 anos a presidir a Bolsa de Valores de Nova Iorque. Como 67º presidente, Stacey Cunningham deixa a diretoria de Operações da Bolsa e assume no lugar de Tom Farley. A promoção será efetivada na próxima sexta-feira (25).

Criada em 1792, a Bolsa de Valores de Nova Iorque está no centro da cidade, no bairro de Manhattan, em Wall Street, o coração financeiro da cidade. Na bolsa, são feitas as grandes negociações de ações de empresas norte-americanas.

É a maior bolsa de valores dos Estados Unidos ao lado da Nasdaq e da American Exchange. A Nasdaq também está sob comando de uma mulher, a executiva Adena Friedman, de 49 anos, que assumiu o posto em 2017.

Stacey Cunningham assume o comando da Bolsa de Valores meio século depois de Muriel Sibert ser a primeira mulher a ocupar um lugar de destaque na mesma instituição. Stacey Cunningham entrou na Bolsa como estagiária, em 1994.