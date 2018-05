Abastecimento de alimentos nos Estados começa a ser afetado, diz Abrafrigo

A greve dos caminhoneiros, iniciada na terça-feira (21) está afetando o abastecimento em vários Estados, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). "Todo o nosso setor de matérias-primas vivas (boi, suíno, aves), e leite e o abastecimento em geral está sendo muito afetado", afirmou, em nota, o presidente executivo da entidade, Péricles Salazar, que também preside o Sindicarne do Paraná.

O executivo conta ter recebido queixas de que caminhões que transportam produtos perecíveis de empresas associadas "estão parados em várias regiões do País". De acordo com a nota distribuída, "são centenas de caminhões parados nas estradas com animais vivos, leite e produtos resfriados para serem entregues nos pontos de varejo em todo o País".

Salazar informa que a Abrafrigo e o Sindicarne-PR consideram o protesto justo diante das circunstâncias criadas pela política de preços do Petrobras. "Mas a economia não pode parar por causa disso. E o fato de as carnes serem um produto perecível agrava ainda mais a situação", reforçou.