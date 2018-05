Em primeiro show da turnê pelo Brasil, Simple Plan retorna a Porto Alegre e surpreende fãs

Sofia Schuck

Nem mesmo os transtornos provocados pela greve dos caminhoneiros foram incapazes de impedir a ida de milhares de fãs ao Pepsi On Stage nesta noite de sexta-feira (25), na emoção de vivenciar mais uma vez o show da banda canadense Simple Plan. O quinteto é formado pelo vocalista Pierre Bouvier, o baterista Chuck Comeau, o baixista David Desrosiers e os guitarristas Jeff Stinco e Sebatien Lefebvre. Sem a presença do baixista, a apresentação contou apenas com quatro integrantes.

Desde 2016, o grupo não pisava em solo gaúcho. Esta foi a quarta apresentação em Porto Alegre e a primeira da turnê, que passa por outras três cidades do Brasil até o final de junho. A série de shows em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Uberlândia celebram o aniversário de 15 anos do lançamento do primeiro álbum, o clássico No Pads, No Helmets... Just Balls.

Os portões abriram às 20h30 e o público ficou na espera, enquanto o músico gaúcho Thalles Cabral comandava o som. Muito pontual, às 22h, o vocalista Pierre Bouvier realizou a abertura, fazendo alusão a famosa música Welcome to my life e entrou no palco gritando: "Welcome to Porto Alegre". Durante duas horas intensas, o público se animou ao som de hits clássicos do quinteto, como Perfect, Summer Paradise, I’d Do Anything, I’m Just A Kid, Addicted e para encerrar em grande estilo, Welcome to my life.

Durante a apresentação, a banda programou diversas surpresas. Primeiro, os músicos jogaram bolas com autógrafos na plateia. Depois, Pierre Bouvier escolheu alguns fãs que estavam próximos para subir ao palco e participar de uma foto coletiva junto a um abraço. Nessa hora, houve quem tentou invadir o local de qualquer forma e os seguranças tiveram que ser acionados. O bateirista David Desrosiers também presenteou o público com algumas de suas baquetas. E por último, Pierre Bouvier apareceu e cantou junto a plateia, levando os fãs ao delírio. Para muitos que estavam ali, este momento foi um dos mais felizes de suas vidas. Foi o caso da jovem Letícia De Conti, fã da banda desde pequena. Natural de Santa Rosa, a estudante vivenciava o show pela primeira vez. Foi quando ela conseguiu dar um abraço no vocalista, em sua breve passagem pelo Mezanino. “Foi muito emocionante. Eu nunca mais quero lavar essa roupa”, contou.

Além das atrações, o público também podia adquirir copos e roupas personalizadas. Camisetas em um valor de até 80 reais eram vendidas na tenda da empresa Hs Merchandising, a qual Bruno Calmon trabalha já faz um ano. Segundo ele, a procura foi alta, visto que das 202 peças oferecidas, 70% foram compradas. Além disso, Bruno também é admirador da banda desde 2006 e acompanha todos os espetáculos da turnê de 2018. “O que estou vivendo é um sonho. Eu não dormi ontem para vir para cá e pretendo também não dormir pelas próximas 24 horas, quando vou embarcar para Curitiba”, contou.

Apesar de não ter sido registrada a lotação do local do evento, que comporta até 6 mil pessoas, um público considerável foi prestigiar as famosas músicas do quinteto e terminou a noite de sexta-feira mais feliz.