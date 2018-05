Steve Harris volta a Porto Alegre com a primeira turnê da banda British Lion

O show será no dia 3 de novembro no Bar Opinião John McMurtrie/Divulgação/JC

Fãs de Iron Maiden já podem se preparar. O fundador do grupo de rock, Steve Harris, virá a Porto Alegre com sua nova banda, British Lion - formada por Richard Taylor nos vocais, David Hawkins na guitarra e no teclado, Grahame Leslie na guitarra e Simon Dawson na bateria. Esta é a primeira turnê internacional da jovem banda, que se apresenta na Capital gaúcha no dia 3 de novembro, no Bar Opinião. O roteiro de viagem de Harris ainda inclui Rio de Janeiro no dia 9 e São Paulo no dia 10.

A playlist será composta pelos principais hits do primeiro disco British Lion, que foi lançado em 2012. O rock pesado característico da Iron Maiden foi misturado com letras melancólicas e meditativas, que carregam traços do gosto do artista.