Pedro Mariano e Marcelo Elias apresentam show Piano e voz nesta sexta

Atração no Teatro do Bourbon Country, Pedro Mariano é dono de uma das mais belas vozes do País DANI GURGEL/DIVULGAÇÃO/JC

Com uma atmosfera intimista, os artistas Pedro Mariano e Marcelo Elias apresentam Piano e voz. O show de MPB busca ser caracterizado pela voz de Mariano, considerada uma das mais belas do País, e pelo piano de Elias, graças à sua experiência e ao reconhecimento por sua excelência.

A apresentação acontece na sexta-feira (25), no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h. As canções foram escolhidas por serem marcantes para a vida do cantor. Caminhos cruzados, Acaso, Dupla traição, Tem dó, Sangrando, Um pouco mais perto e Você são alguns dos exemplos.

Realização da Opus Promoções, Piano e voz tem ingressos à venda na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, com valores entre R$ 80,00 e R$ 140,00.