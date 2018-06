A dianteira tecnológica

As indústrias localizadas na região da Ásia-Pacífico estão na dianteira global dos investimentos em transformação digital, à frente inclusive das Américas, segundo relatório da Strategy& e PwC. Em países como China, Japão e Austrália, 19% das empresas já implementam tecnologias de ponta nas suas operações em ritmo mais rápido do que a mesmas do continente americano (11%), Europa, Oriente Médio e África (5%). E essa diferença tende a aumentar já que 32% das empresas asiáticas planejam estabelecer ecossistemas digitais maduros nos próximos cinco anos, contra 24% e 15% nos demais.

Elevadores sustentáveis

A fábrica da Thyssenkrupp Elevadores de Guaíba vai promover terça-feira que vem, Dia do Meio Ambiente, uma visita monitorada aos colaboradores, para mostrar dois importantes processos do programa de gestão ambiental que tem o seu engajamento e com expressivos resultados. Tanto que 93% dos resíduos da fábrica da empresa já são reciclados, o que equivale a 2.700 toneladas anuais.

Uma viagem romântica

Moinhos Shopping sorteará quatro passagens com acompanhante para um roteiro de atrações românticas em Florença na sua campanha de Dia dos Namorados até 13 deste mês. Além de hospedagem em hotel cinco estrelas, os premiados ganharão uma joia personalizada durante visita especial ao atelier Casa dell'Orafo. Para concorrer, seus clientes devem trocar R$ 500,00 em notas fiscais por um cupom

Uma caixa de Nhá Benta

Os clientes do Praia de Belas Shopping serão presenteados com uma caixa de Nhá Benta da Kopenhagen, em embalagem exclusiva, comemorativa aos 90 anos da empresa, durante a promoção de Dia dos Namorados. É a partir desta sexta-feira e até 13 do mês para compras de R$ 300,00 nas lojas, limitada a dois itens por CPF.

Avanço nas exportações

A Full Gauge Controls de Canoas, que fabrica instrumentos digitais para refrigeração, climatização e aquecimento, faturou nos primeiros quatro meses deste ano 14,5% mais nas exportações, resultado do trabalho em regiões como América do Norte, América Central e Caribe, onde produtos como os da empresa são líderes de venda. O mercado externo já representa mais da metade da produção da Full Gauge.

No shopping Santa Maria

Uma rede superior a 160 franquias no País, a Puket acaba de abrir uma unidade no Shopping Praça Nova Santa Maria pelas mãos da empresária Karine Bruch. Especializada em roupas e acessórios, ela lança mais de 250 produtos exclusivos por mês.

O varejo na visão dos especialistas

Alguns dos principais empresários do varejo nacional subiram ao palco da 6ª Feira Brasileira do Varejo, realizada esta semana pelo Sindilojas Porto Alegre, para falar de suas experiências e do futuro do setor, além de revelar segredos de gestão dos seus negócios. Entre eles, Michel Bittencourt, sócio e diretor-geral da Tea Shop no País, maior rede de lojas de chás da Espanha e do Brasil; Sergio Zimmerman presidente da Petz, maior pet shop do Brasil; Paulo Pedó, líder e facilitador da Comunidade Melissa na Grendene, que surpreendeu a plateia ao afirmar: "somos o não sapato, um objeto de arte que mexe com a emoção das pessoas"; e André Ricardo Campos, CIO do Assaí Atacadista, maior unidade de negócios do Grupo Casino, que aconselhou: "é preciso estar disposto a arriscar, criar novas ferramentas e situações para mudar a experiência de compra do cliente".