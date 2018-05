De olho na Copa do Mundo

Os Cartões Zaffari Card e Bourbon Card promovem, entre 1 de junho e 15 de julho, a campanha Destino Inesquecível, que sorteará quatro viagens com acompanhante para um dos países semifinalistas da Copa do Mundo. Seus clientes receberão automaticamente um número da sorte para participar da campanha a cada R$ 200,00 em compras realizadas com um dos cartões. Os participantes poderão conferir seus números da sorte no APP Cartões Zaffari, no setor de crediário das redes ou pelo telefone 4004-1224. E receberão notificações com informações sobre o saldo acumulado de suas compras para gerar os próximos números da sorte. As compras são cumulativas e, para a geração dos números da sorte, serão somadas as do cliente titular e as dos clientes adicionais vinculados à mesma conta.

Proteção de redes

O IT2S Group, empresa de segurança da informação de Porto Alegre e com operação na Califórnia, nos EUA, acaba de assumir a internacionalização da CromiWAF, fornecedora de soluções de proteção de redes empresariais contra invasões cibernéticas, para os EUA e América Latina. O sistema atende a pequenas e grandes corporações, e tem foco evitar vazamentos de dados.

287 Coworking

Recém-inaugurado e com novo formato, o 287 Coworking, chega ao bairro Menino Deus, em dois andares na rua Botafogo 287, com 30 estações de trabalho, salas de reuniões, cozinha pub com geladeira e TV Smart 4K. A iniciativa é de Eduardo Palma e Frederico Zerwes, proprietários da OXS Promo, que priorizam profissionais de comunicação. Os aluguéis são individuais, por dia, semana e mês, e o novo ambiente corporativo deverá receber eventos para estreitar relacionamento com os empresários do bairro e o público da comunicação.

Moda sustentável

A Business Professional Women (BPW) promove, na noite da próxima terça-feira - Dia Mundial do Meio Ambiente -, o Trocas Inteligentes sobre ações sustentáveis para o setor da moda. Será no Dado Bier do Bourbon Country de Porto Alegre e contará com a presença de especialistas nas áreas de comunicação, designer e moda.

Curtumes sustentáveis

Os curtumes Baby Leather - de Estância Velha, especialista em couro acabado para moda - e Sean Couros - de Ivoti, em couro ao vegetal para calçados e artefatos - acabam de integrar a Certificação de Sustentabilidade do Couro Brasileiro. É um projeto do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e Apex Brasil, que promove as melhores práticas ambientais, econômicas e sociais nos curtumes, de acordo com norma da ABNT e auditoria realizada na esfera do Inmetro.

Roupas gaúchas para amamentação

A Love Milk Roupas para Amamentação, com dois anos e meio de atuação no e-commerce, já vê resultados do investimento no mercado materno, ideia que nasceu de uma demanda própria das sócias Silvana Piccinini Loss e Luciana Dalfollo Ferreira Termignoni. Vendendo roupas para o dia a dia e ocasiões especiais com abertura para amamentar com facilidade, a marca gaúcha virou febre, inclusive internacional. "Alavancamos em 350% o número de pedidos e quadruplicamos o faturamento da empresa nos primeiros quatro meses deste ano sobre igual período de 2017", conta Luciana. Atualmente, a Love Milk também atua em outras frentes com representantes a domicílio e ainda em novos pontos de lojas físicas parceiras, onde já podem ser conferidas as peças da nova coleção outono/inverno.