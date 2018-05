Idade Mídia na Idade Média

Greve de caminhoneiros não é novidade no Brasil, aconteceram outras em governos anteriores. A novidade desta é que ela parou o Brasil. O problema é que, quando o governo interveio, o movimento já estava instalado em todo o País, com o apoio majoritário da opinião pública, dada a justeza de suas reivindicações. E, além de fragilizado, o governo se mostrou ingênuo e despreparado para negociar. Por exemplo: não exigiu um sinal de contrapartida, nem mesmo para testar a representatividade dos que assinaram o acordo - que, como se viu, não tinham. Até porque, além de divergências antigas entre suas entidades, houve, neste movimento, a presença maciça das redes sociais, com destaque para o WhatsApp, dando força a lideranças individuais fora das entidades representativas da categoria. Como afirmou muito bem o ex-ministro do STF Ayres Britto: "Numa época caracterizada como Idade Mídia, o governo agiu como Idade Média".

Todos os atores no limite

A dificuldade para um acordo de paralisação da greve dos caminhoneiros é porque os principais atores envolvidos estão em situação limite para concessões. Os governos, porque quase todos operam em elevado déficit; a Petrobras está condicionada pelo preço internacional do petróleo e do dólar; e os grevistas, porque não conseguem repassar os custos, dada a lentidão da retomada da economia.

Rotina do preço diário

A adoção pela Petrobras da atualização diária do preço dos combustíveis é rotina em países mais desenvolvidos, como a Alemanha. Mas, obviamente, gerou problemas no Brasil. Mais ainda coincidindo com a escalada do preço do petróleo no mercado internacional e, em paralelo, mais recentemente, com a escalada do dólar. Faltou bom senso à direção da estatal para uma adoção gradativa da prática.

Automação industrial

O 1º Open House do Grupo Aumaq RS levou 40 empresas de quatro estados à sua sede, em Caxias do Sul, dias 22 e 23 deste mês. Durante os dois dias, mais de 100 visitantes conferiram, em operação, a linha de equipamentos para automação industrial das marcas Autec, Aumaq e Lufati, além das tecnologias trazidas pelos parceiros, representantes de marcas globais. O evento se repetirá em outubro.

Passarelas em Xangri-lá

Grupo Imobi de Porto Alegre registrou crescimento de 53% no primeiro trimestre de 2018 sobre igual período de 2017, quando a empresa faturou 93% a mais - o melhor desempenho dos seus 13 anos de vida. Os destaques do ano são a instalação de 36 passarelas na beira-mar de Xangri-lá e o uso de realidade aumentada na plataforma de mil restaurantes pelo Brasil.

Investimentos em plena crise

A estratégia da distribuidora gaúcha Fortel de apostar na expansão de seus negócios em plena crise, na contramão do movimento de outras empresas, que esperam um momento "mais propício", deu certo. Há 16 anos no comércio e distribuição de materiais de limpeza, higiene, descartáveis, office e EPIs, ela reestruturou a matriz e suas três filiais no Brasil, e conseguiu dobrar o faturamento na maior unidade, a de São Paulo, na qual investiu R$ 5 milhões. Na matriz, em Porto Alegre, que começou 50% maior em 2018, com área de 6 mil metros quadrados, o aumento das vendas foi de 30%. A filial em Abreu Lima (PE), com a expansão, elevou o volume de vendas em 70%, e, em Camaçari (BA), um terço dos funcionários de hoje foi contratado após a mudança.