Tira-teima de fake news

Em dia agitado por fake news (notícias falsas), decorrentes dos efeitos da greve dos caminhoneiros, o arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, reuniu, nesta quinta-feira de manhã, um grupo de jornalistas para uma reflexão sobre o tema. Mera coincidência, porque a reunião estava programada há uma semana, e foi para retomar a mensagem do Papa Francisco no Dia Mundial das Comunicações Sociais, ocorrido no dia 13 deste mês. Na reunião, foram tiradas algumas conclusões, entre elas, a de promover a divulgação de serviços especiais de esclarecimento prestado por alguns portais. Um deles, Fumaça Branca, é da própria CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), mas há outros independentes, como a Agência Lupa, Aosfatos.org, Boatos.org, E-Farsas.com e FakeouNews.org.

Colisões na energia

Dados da RGE e RGE Sul revelam que, só em 2017, houve 4,59 mil colisões de veículos que causaram interrupções no fornecimento de sua energia. Na área de concessão da RGE, Norte-Nordeste do Estado, foram 2.636 colisões, 34,4% a mais do que na RGE Sul, na Região Metropolitana, Vales, Central e Fronteira-Oeste.

Do Vale do Silício

O norte-americano Andrey Kunov, fundador e CEO do Centro de Inovação do Vale do Silício (Silicon Valley Innovation Center), será a grande atração do 7º Business Hunters (Caçadores de Negócios), evento do Instituto Tânia Zambon, entre 1 e 3 de junho, em Gramado, com 600 empresários. Ele falará sobre inovação disruptiva: o futuro dos negócios.

Dia do Hambúrguer

A Severo Garage preparou uma série de ações especiais para a segunda-feira, Dia Mundial do Hambúrguer. Com parceria da Heinz, da Salva Craft Beer e da Bib's, ela oferecerá preços diferenciados no tradicional Kombão. Três unidades de Porto Alegre (Padre Chagas, Espaço Unisinos e Boulevard Assis Brasil) estarão abertas para os apaixonados do hambúrguer.

Concurso de vinhos

América, Ásia, África, Europa e Oceania estarão representadas por centenas de rótulos de vinhos e espumantes durante o 9º Concurso Internacional de Vinhos, organizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), no período de 5 a 8 de junho, no Vale dos Vinhedos. São 18 países produtores que já encaminharam suas amostras, número de nações nunca antes atingido na história do evento.

Só boletos com registro

A partir de 22 de setembro, os bancos só aceitarão boletos com registro antes de o pagamento ser realizado. E é uma massa enorme, maior que o número de cartões de crédito e débito. É para reduzir o número de fraudes e até mesmo cobranças indevidas.

Uma feira de muitas novidades

Sindilojas Porto Alegre triplicou o tamanho da 6ª edição da Feira Brasileira do Varejo, que acontece pela primeira vez na Fiergs, a partir desta segunda, e vem acompanhada de muitas novidades. Uma delas é o Food Park, que reúne marcas consagradas, como Vineria 1976, LigeirinSushi, Miss Boteco, Pueblo FoodTruck, Taco Pub FoodTruck, VakaLoka e Veterana Beer. Além da variedade gastronômica, os oito mil visitantes esperados no evento poderão desfrutar de área de convivência e descanso nos intervalos, e de dois espaços de coworking instalados nos corredores. Neste ano, a feira também tem acesso gratuito a todas as suas atrações, atividades e conteúdos, entre eles, o FBV Talks, maratona de palestras de expositores durante os três dias de evento.