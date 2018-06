Cliente pode fotografar roupa ou acessório do qual gostou e fazer busca no app RENNER/DIVULGAÇÃO/JC

A Lojas Renner é a primeira varejista de moda do Brasil a lançar uma ferramenta de busca por imagem, que está disponível no seu aplicativo de e-commerce, e que utiliza Inteligência Artificial para ler o tipo de produto que o usuário quer.

Quando a pessoa vê alguém vestindo uma roupa ou acessório do qual gostou, pode fotografar o look e carregá-lo no ícone de busca por imagem do app. Se a peça for da Renner, o aplicativo abrirá a página do produto para que o cliente efetue a compra.

Como utiliza inteligência artificial e machine learning, a busca por imagem aprende conforme o seu volume de uso vai aumentando.