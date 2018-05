A TIM acaba de liberar para seus clientes corporativos a utilização do VoLTE – Voice over LTE – em algumas cidades gaúchas como Carazinho, Cruz Alta, Erechim, Eldorado do Sul e Santa Rosa. A funcionalidade permite ligações em voz em alta definição pela rede 4G.

Porto Alegre ainda terá que esperar até o último bimestre de 2018. É que esse serviço depende da liberação da faixa de 700Mhz pela Anatel, que foi um pouco mais demorada nas capitais.