Iniciativa é do Filtro Fact-checking e a Padrinho Agência de Conteúdo FREEPIK.COM/DIVULGAÇÃO/JC

Notícias mentirosas querendo influenciar a opinião pública se disseminam na velocidade da internet e chegam mais rápido que as verdadeiras, segundo estudos internacionais. Para tentar coibir isso, começam a surgir iniciativas interessantes. Uma delas aconteceu hoje em Porto Alegre.

Foi a primeira Maratona de Checagem, uma parceria entre o Filtro Fact-checking e a Padrinho Agência de Conteúdo. O Filtro é uma iniciativa de fact-checking da ONG Pensamento.org para verificação de fatos, dados e declarações públicas com foco no Rio Grande do Sul. Os profissionais vão acompanhar discursos, entrevistas, programas eleitorais, perfis públicos dos candidatos gaúchos e verificar se o que eles dizem têm fundamento em dados confiáveis e fatos comprováveis, seguindo o código de princípios da International Fact-checking Network.

À frente do projeto estão Taís Seibt, Naira Hofmeister e Tiago Lobo. Para viabilizar a iniciativa, já está no ar uma vaquinha que pretende arrecadar R$ 13 mil para cobrir os custos do projeto (www.catarse.me/filtro2018).