Startups em estágio operacional, com produtos já validados no mercado, inovadores e escaláveis tem até a sexta-feira (25) para se inscrever na 2ª edição do Amcham Arena. O concurso tem como meta aproximar o universo corporativo do ecossistema de startups e conectar empresários, executivos, empreendedores e investidores. A ação tem a parceria do Agibank e as inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/amchamarena2018.

O primeiro colocado da competição receberá R$ 30 mil em patrocínio de eventos da Amcham Porto Alegre, direito a um pitch de 5 minutos no CEO Fórum de novembro deste ano, mentoria com executivos do Agibank e 10 horas de consultoria jurídica com o escritório Tozzini Freire. Em 2017, 60 startups participaram. A vencedora foi a Rocket Chat, que criou uma plataforma de colaboração para empresas em um projeto de código aberto.