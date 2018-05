Oracle confirma operação no Tecnopuc

Depois de meses de namoro, a gigante de tecnologia Oracle confirmou que vai se instalar no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc). A assinatura do contrato ocorrerá nos próximos dias e, segundo a multinacional, é um "caminho sem volta".

Neste primeiro momento, cerca de 50 pessoas da operação da companhia em Porto Alegre deverão se transferir para metade do andar de cima do Condomínio de Empresa Inovapuc - a outra parte está sendo ocupada pela Getnet.

As obras do espaço se iniciam em junho. Se tudo sair conforme o programado, o lançamento oficial ocorrerá no final de julho. "Inauguramos oficialmente o Tecnopuc anunciando a chegada da HP, no início dos anos 2000. Agora, as comemorações dos 15 anos do parque serão com a chegada da Oracle", celebra o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs, Jorge Audy, que esteve à frente das negociações desde o início.

Foram meses de conversas. Em 21 de agosto do ano passado, quando esteve em Porto Alegre, o presidente da Oracle, Rodrigo Galvão, já havia demonstrado o seu encantamento com o ambiente de inovação da Pucrs.

Em outubro do mesmo ano, durante o Oracle OpenWorld, em São Francisco (EUA), o Jornal do Comércio anunciou com exclusividade que estavam acontecendo conversas visando uma aproximação efetiva entre a Oracle e o Tecnopuc. Na época, foi apurado que era uma questão de tempo para a parceria ser selada. "Mais do que pensar em criar o nosso próprio coworking, queremos ir com os nossos times até estes espaços mais modernos de trabalhar e, assim, estar mais perto de onde a inovação acontece", revelou Galvão para o JC na ocasião.

O Tecnopuc foi fundado em 2003 e conta com mais de 150 empresas instaladas. Como HP, Globo.com, Petrobras, HP e Microsoft. São cerca de 6,5 mil pessoas trabalhando nesse ambiente e convênios de colaboração e interação com mais de 150 países. Dirigido pelo professor Rafael Prikladnicki, o Tecnopuc é vinculado à Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da universidade, que é ligada diretamente à reitoria da Pucrs.