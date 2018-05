A WOW, uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil, acaba de se instalar no coworking do Tecnopuc. Serão seis profissionais da empresa, além das startups investidas que quiserem aproveitar o espaço. A expectativa é que, a cada quatro meses, cerca de cinco jovens empresas ocupem o espaço, durante a fase de aceleração. A expectativa é auxiliar na formação de novos empreendedores e capturar novos talentos. "Fomos movidos pelo ecossistema diferenciado do Tecnopuc. Nossa expectativa é ser um ator estratégico para fomentar o empreendedorismo de alto impacto, pois vemos um potencial humano fantástico na Pucrs", destaca o idealizador e CEO da WOW, André Ghignatti. A aceleradora conta com 170 investidores e está com chamada de seleção aberta. As startups que participarem da seleção poderão receber investimentos de até R$ 250 mil.