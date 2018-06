Índice de satisfação

A edição 2018 do Sales Satisfaction Index StudySM Brasil, divulgado pela J.D. Power do Brasil, que avalia a satisfação dos clientes no processo de venda de veículos, verificou recorde positivo no comparativo com anos anteriores e trouxe a Toyota novamente à liderança, com o mais alto índice. O estudo ainda apresentou uma novidade: a inclusão das marcas de luxo com um ranking específico, que foi liderado pela BMW, seguida da Land Rover e da Audi. A Toyota retomou a liderança de satisfação com a pontuação recorde de 845 pontos. A Hyundai-CAOA ficou em segundo lugar, com 833, seguida da Hyundai-HMB, que registrou 830 pontos. O Sales Satisfaction Index StudySM do Brasil, que alcançou sua sexta edição, avalia, em ordem de importância, o processo de entrega, negociação, test drive, instalações e vendedor das marcas. O estudo se baseou nas avaliações de 4.387 proprietários de veículos novos no Brasil entre um a 12 meses após a compra, e foi realizado de fevereiro a maio de 2018.

Reposição com grife

A Ford lança no Brasil a Omnicraft, nova marca global de peças automotivas para atender a veículos de outras montadoras no mercado de reposição. O objetivo da empresa é disponibilizar aos proprietários de automóveis de outras marcas componentes com alta qualidade e preço competitivo. A Omnicraft oferece por aqui, inicialmente, produtos de uso mais frequente: discos e pastilhas de freio e filtros de ar, óleo, combustível e de cabine, vendidos nos cerca de 400 distribuidores Ford no País. O portfólio será ampliado progressivamente e deve chegar a 13 itens até o fim do ano. A Omnicraft foi lançada em 2017 nos mercados norte-americano e europeu e continua em expansão pelo mundo.

Sá para mulheres

Disposto a ampliar sua participação em Porto Alegre, onde opera desde setembro de 2017, o serviço de transporte exclusivo para mulheres Venuxx está com uma promoção que concede 50% de desconto para quem quiser conhecer o serviço. Para isso, basta que a cliente utilize o código "PRIMEIRAVENUXX" em sua primeira corrida. O aplicativo de transporte é exclusivamente feminino também ao volante: somente mulheres conduzem os veículos. A meta da Venuxx é ter em Porto Alegre, em um prazo de até seis meses, cerca de duas mil motoristas aprovadas trabalhando através de sua plataforma.

Decisão mercadológica

A Gandini Participações e Representações vai deixar de importar para o Brasil a marca de automóveis chinesa Geely, que estreou no país em janeiro de 2014, com o sedã EC7. A empresa decidiu concentrar seus esforços na Kia Motors, marca que também representa no mercado nacional, apostando em uma recuperação do segmento de importados com o fim da limitação anual de 4.800 veículos imposta pelo programa Inovar-Auto.

Recarga por indução

A BWW é a primeira fabricante mundial a apresentar um carregador por indução para as baterias de veículos híbridos plug-in. A produção terá início em julho e o equipamento, opcional, consiste de dois itens: a estação de carregamento indutivo (GroundPad), que pode ser posicionada em garagens ou ao ar livre; e um componente secundário ao veículo (Carpad), fixado em sua parte inferior. Enquanto o GroundPad gera o campo magnético, o CarPad induz a corrente elétrica que carregará a bateria. Quando a bateria fica totalmente cheia, o sistema se desliga automaticamente. O lançamento dessa tecnologia faz com que o BMW Group dê um passo adiante na infraestrutura que tornará o carregamento da bateria de um veículo eletrificado ainda mais simples do que reabastecer um carro com motor à combustão. As vendas do carregador sem fio terão início na Alemanha e, na sequência, se estenderão ao Reino Unido, Estados Unidos, Japão e China.