Geração Z mais longe do volante

Com o objetivo de entender as tendências de mobilidade da Geração Z (nascidos de 1990 até 2010), a Alelo - empresa especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas - realizou um estudo com esse público em parceria com o instituto Júnior Mackenzie. A Pesquisa Alelo Tendências de Mobilidade da Geração Z entrevistou 1.537 jovens entre novembro e dezembro de 2017, dos quais 60% mulheres e 40% homens, residentes em nove capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador. Dos entrevistados, 60% têm renda familiar de até R$ 5 mil, e 71% estudam em faculdades privadas. Os resultados indicaram um interesse cada vez menor desses jovens em contar com o veículo próprio no futuro. Por outro lado, eles acreditam que as opções de transporte público, aplicativos de transporte e bicicletas ganharão força nos próximos anos. Essa diminuição no interesse pelo carro próprio foi confirmada pelo percentual de jovens que não possuem Carteira Nacional de Habilitação: 55,4%. Quando questionados sobre os motivos para não tirar sua CNH aos 18 anos, 41,1% dos jovens alegaram falta de interesse ou de necessidade. Conforto, praticidade e segurança são os motivos mais citados pelos jovens como critério de escolha sobre o meio de transporte preferido.

Pacote completo

A Ford Caminhões anunciou um pacote inédito de tecnologia, conectividade e serviços para modelos da linha Cargo, que estará disponível no mercado brasileiro no último trimestre deste ano. Chamado Connect, o novo produto inclui central multimídia com tela de sete polegadas e serviço completo de telemetria e rastreamento, além de contrato de manutenção por quilômetro rodado. O objetivo é dar total apoio à produtividade e segurança do transportador com o uso de novas tecnologias. O pacote Ford Connect poderá ser instalado em todos os caminhões médios, semipesados e pesados da linha Cargo a partir do modelo 2015.

Papel das locadoras

Conforme pesquisa feita pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), 646 empresas de locação de veículos operam atualmente no Rio Grande do Sul. Juntas, empregam 2.460 pessoas, que representam 3,1% de todos os empregos diretos (80.378) mantidos pelas empresas de aluguel de carros no Brasil. O levantamento sobre o total de empregos no setor de locação de veículos foi realizado pela primeira vez neste ano, em uma iniciativa da Abla. A associação coletou os dados diretamente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais).

Câmera de ré ativa

A Ford apresentou, na Europa, uma nova geração de câmera de ré que oferece uma visão de 180 graus da traseira do veículo e aciona os freios automaticamente ao detectar obstáculos, com o auxílio de radar. Instalada acima da placa de identificação do carro, a nova câmera permite ao motorista observar, na tela do painel, a movimentação de pedestres, ciclistas e outros veículos de forma ampla, cobrindo áreas normalmente fora do seu campo de visão. Para completar, sensores de radar monitoram a área atrás do carro, e geram um alerta quando automóveis e motocicletas se aproximam. Nesse caso, se o motorista não tomar nenhuma ação, o sistema aplica os freios automaticamente para evitar colisões. A câmera de ré vem se popularizando em todo o mundo como item de segurança. Nos Estados Unidos, elas acabam de se tornar obrigatórias em todos os automóveis novos vendidos no país, por determinação da autoridade nacional de segurança no trânsito.