Frases e personagens

"Sou filho de funcionários públicos e tenho ciência de que este tensionamento entre a categoria e os governos é uma luta histórica. Considero que é difícil mudar regras para as pessoas que estão próximas do final da carreira na prefeitura, mas é preciso pensar na situação daqui a 20 ou 30 anos." Rodrigo Maroni (Pode), vereador de Porto Alegre.

"Em 2017, os projetos de Executivo não foram aprovados por desacordo entre a base política do governo municipal. Sobre os atuais projetos do Executivo, reitero que tenho certas concordâncias com a revisão do IPTU, principalmente no que diz respeito à progressividade do imposto, e que as discordâncias estão sendo discutidas na comissão específica." Marcelo Sgarbossa (PT), vereador.

"A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informa que a paralisação da categoria só terminará quando a redução de impostos dos combustíveis for publicada no Diário Oficial da União (DOU). O movimento não acredita mais nas promessas do governo." José da Fonseca Lopes, presidente da Abcam.

"A Petrobras calcula que a redução do preço do diesel em 10% resultará numa diminuição de receita de R$ 350 milhões, considerando o reajuste no combustível e também a expectativa de vendas no período de 15 dias." Pedro Parente, presidente da Petrobras.

"A redução de 10% equivale a R$ 0,2335 por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias. O preço médio de venda da Petrobras nas refinarias sem tributos será de R$ 2,1016 por litro. Este preço será mantido inalterado por 15 dias. Após, a companhia retomará a política de preços divulgada em 30 de junho de 2017." Também Pedro Parente.

"O superávit de US$ 620 milhões nas transações correntes de abril ocorre em um período no qual, sazonalmente, os resultados da balança de pagamentos são favoráveis. O déficit de US$ 2,604 até abril é o melhor para o primeiro quadrimestre do ano desde 2007." Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central.