Frases e personagens

"É justo que uma categoria que utiliza como meio de subsistência o transporte, o seu caminhão, tenha que arcar com os prejuízos desta paralisação para defender a todos nós, do que está acontecendo com relação aos aumentos dos combustíveis? Um caminhão que sai de Lagoa Vermelha em direção a São Paulo, do frete de R$ 4 mil, as despesas com óleo diesel representam R$ 2,4 mil, o pedágio consome R$ 500,00, as refeições diárias em torno de R$ 150,00 sobrando R$ 900,00 do frete para as despesas desse trabalhador." Ronaldo Santini (PTB), deputado estadual.

"O movimento dos caminhoneiros é apenas a ponta do iceberg, já que o aumento dos combustíveis impacta e será pago por toda a sociedade. A culpa é dos malfeitos dos governos do PT, que quebraram a maior empresa brasileira, a Petrobras, e agora quem está pagando o preço da irresponsabilidade e da corrupção são os caminhoneiros e a população." Vilmar Zanchin (MDB), deputado estadual.

"O desembargador Luiz Felipe Difini derrubou uma decisão monocrática, sem fundação jurídica e que extrapola as funções do TCE, sobre a extinção das Fundações gaúchas. A decisão monocrática do conselheiro do TCE invadiu as prerrogativas não apenas da Assembleia, mas de outros dois Poderes." Gabriel Souza (MDB), deputado estadual.

"A Operação Tapa Buracos da prefeitura executou serviços em mais 43 vias da Capital na semana de 14 a 18 de maio. Desde 20 de abril, a operação já passou por 174 vias de Porto Alegre. A Divisão de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) da Secretaria age somente em buracos que comprometem a segurança no trânsito, com exceção de ondulações, trincas e demandas que exigem maquinário especial." Elizandro Sabino (PTB), vereador de Porto Alegre.

"As equipes da DCVU estão sendo ampliadas gradativamente. Atualmente atuam três equipes próprias e três terceirizadas. A população pode direcionar demandas e contribuições para o telefone 156." Também Elizandro Sabino.