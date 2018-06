'Tomataço' inofensivo não é crime 

O julgado compara que na Espanha existe um evento chamado "Tomatina". Neste, milhares de pessoas se reúnem para atirar tomates umas nas outras, não havendo, até hoje, notícias de ferimentos em razão de tal prática, o que demonstra a ausência de lesividade à integridade física no ato de atirar tomates. A decisão arremata que "a conduta do denunciado, ainda que possa ser tida por reprovável, está inserida no contexto de sua liberdade de expressão, sendo certo que agentes públicos (tais como este juízo) e, especialmente, pessoas em posições elevadas no espectro político e jurídico, estão sujeitos a um grau maior de crítica social". (Proc. nº 0006166-80.2018.403.6181).

Renata Lotufo refere também algumas decisões do próprio ministro Gilmar criticando o ingresso de ações e recursos no Judiciário para impedir manifestações artísticas ou de pensamento. A magistrada também considerou "não haver informações nem provas de que qualquer outro alimento ou objeto apto a causar lesões tenha sido arremessado e atingido o agente público visado".

Para a juíza, a liberdade de expressão é um "direito fundamental de primeira geração, que possui inegável posição preferencial em relação aos demais direitos". A magistrada diz de sua preocupação porque, "em um país como o nosso, com recente histórico nefasto de autoritarismo e violação à liberdade de expressão, atualmente tantos agentes políticos, de diferentes espectros políticos (inclusive alguns que tiveram a sua liberdade de expressão violada durante a ditadura), procurem, com frequência, o Judiciário no intuito de impedir manifestações de humoristas, jornalistas e cidadãos em geral".

O julgado da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS) determinou o custeio em favor de uma idosa, em estágio avançado da doença, de todo o tratamento caseiro. O orçamento é de cerca de R$ 20 mil mensais. Chama a atenção um dos comandos do acórdão: "A Unimed deverá fornecer o atendimento 'home care' à autora, nos termos indicados pelo médico assistente". (Proc. nº 70075841577).

Uma boa notícia para clientes que penam nas curvas e negativas das operadoras de planos de saúde. É que já transitou em julgado a condenação (aqui noticiada na edição da terça-feira 29) da Unimed, definindo que as operadoras não podem limitar o tipo de tratamento que será prescrito para o enfrentamento de males como o mal de Alzheimer. A prescrição se constitui em incumbência exclusiva do médico que assiste o paciente.

A segunda tese estabelece que "é válida a cláusula do contrato bancário que determina a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal".

A empresa que "rouba o tempo do consumidor" e apresenta reiterada conduta displicente, sem se importar com mais uma pessoa prejudicada, deve indenizar pelas horas que esta perdeu. Sensível sentença, nesta linha, é do juiz Eduardo Perez Oliveira, da Vara Judicial de Fazenda Nova (GO), ao condenar a operadora de telefonia Claro a pagar R$ 7 mil pelas "horas perdidas" de uma cliente. Microempresária, assinante, desde 2006, de seis números de telefonia celular, a usuária enfrentou, meses a fio, vários problemas com as faturas, chegando a fazer 51 inúteis reclamações no serviço de atendimento da empresa. O juiz escreveu ser "difícil encontrar adjetivo para falar de quem nos rouba o tempo, essa finitude que por vezes dá minutos de vida aos recém-nascidos e mais de um século a outros".

O julgado citou versos e frases de série de personalidades para demonstrar a importância do tempo - como o gaúcho Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves, Renato Russo, Toquinho, Martin Heidegger, Carlos Drummond de Andrade, Albert Einstein e Stepehn Hawking. "Mesmo a pessoa mais bruta reconhece o significado da saudade, que surge com a passagem do tempo e a separação daquilo que é caro", filosofou o julgador.

Após definir que a Claro errou além do aceitável, o magistrado aceitou "ser compreensível o fato de a cliente não ter trocado de operadora, porque é a única que cobre a área da pequena cidade goiana com alguma efetividade". Assim, aplicou o artigo 186 do Código do Consumidor, que prevê indenização no caso de omissão. A reparação moral foi fixada em R$ 7 mil.

A sentença reconhece que "além de pagar pelo serviço, a usuária perdeu instantes que poderia gastar com quem lhe é caro, com seu próprio negócio, assistindo algo engraçado ou até mesmo amassando uma bolinha de papel e jogando para cima - o tempo lhe pertencia para gastar como lhe aprouvesse". E um arremate pontual: "Grandes empresas têm o hábito de apresentar defesas burocráticas que consomem o tempo útil do magistrado, atrasando a prestação jurisdicional". (Proc. nº 5130042.70.2018.8.09.0042).

