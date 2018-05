Aventura no supermercado

Pequim

A primeira ida ao supermercado, na China ou em qualquer país diferente, para mim é sempre uma aventura e um dos passeios preferidos. É ali que se conhece um bom tanto da cultural local. O que comem, o que tem de diferente, de exótico, de barato e cultural.

Na China, além da imensa diversidade de produtos, há o desafio adicional da língua. Para ajudar, eu uso um aplicativo que, a partir de uma foto, traduz o que está escrito na embalagem (com uma boa precisão). Algumas vezes levo apenas pela "cara" e vou descobrir em casa o que realmente é. Comprei, por exemplo, uma sardinha em lata e, quando abri, tomei um susto. Era seca, mas tinha um pouco óleo dentro e feijões junto! Achei estranho o fato de estar seca e joguei fora. Voltei e comprei outra. Era assim mesmo, e tinha um gosto meio adocicado.

Na primeira incursão ai supermercado em Pequim, fui surpreendido principalmente pela ampla variedade de frutos do mar (meu prato predileto), por muitos condimentos e pela vantagem do câmbio. Também nos detalhes está parte da aventura.

A forma como são anunciadas as promoções e a música ambiente me chamaram a atenção. Para divulgar um produto que tem preço reduzido eles colocam um megafone repetindo exaustivamente o produto e o preço em cima do próprio produto (veja no vídeo). Também é curioso que a música ambiente é sempre infantil... Talvez para dar um tom lúdico às compras e, brincando, brincado, as pessoas acabem comprando mais. Será? Veja o vídeo e tire suas conclusões!