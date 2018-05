A difícil arte de aprender mandarim (e suas curiosidades)

Pequim

Dentro do projeto de integração que estamos participando está o aprendizado do mandarim.... Nada fácil, mas muito interessante. Sobre o ensino do mandarim, algumas curiosidades: existem mais de 20 vogais! Isso porque cada acentuação diferente e combinação de vogais é uma nova vogal. Mudam os tons, muda o sentido. Em alguns casos, apenas um sopro a mais faz a diferença.

A parte “fácil”, digamos assim, é que maioria das palavras é formada por apenas duas sílabas, algumas por três sílabas e raramente por quatro sílabas. Também não é preciso decorar dezenas de tempos verbais: uma palavra indica se é passado ou futuro.

Outra curiosidade é sobre o sistema de números. Além do palavra em si, tem um código de números representando com as mãos (que não é simplesmente mostrar os número de dedos!). Exemplo: o nosso sinal de positivo, com o quatro dedos fechados e o dedão para cima, é cinco. Se você girar para baixo multiplica por dez (ou seja, 50). O sinal de hang loose (só os mais antigos me entenderão, três dedos do meio fechados e dedão e dedo mindinho abertos) é o seis. O sete é a união de três dedos maiores com o dedão... Não, não é linguagem de surdo mudo!

Por que isso?! Como os chineses são grandes negociadores e sempre existiram muitas feiras, o gesto com as mãos, feitas sob o casaco, era uma estratégia para mostrar aos interessados, e apenas a eles, o valor proposto em um negócio. Sem falar, o concorrente não tinha como saber a proposta do outro... muito inteligente! Ainda se vê muita gente “dizendo” os preços com as mãos. Em recente compra feita na rua uma senhora tentou me dizer o valor com as mãos, mas minha única aula sobre números ainda não me tornou apto para tanto...