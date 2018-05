A gastronomia é parte (fundamental) da viagem

Pequim

Viajar e provar a comida típica de um país e seu povo, para mim, é parte fundamental do roteiro. Antes de qualquer viajem já pesquiso o prato típico, onde comer, as iguarias e bebidas mais curiosas e exóticas. Na China, onde já havia estado em 2008, me apaixonei pelas snack streets (comidas de rua). Agora, com imenso prazer, comi algo que havia deixado para trás (em parte), há dez anos.

Na Wangfujing Street consegui provar o escorpião negro gigante. Quando estive aqui pela primeira vez estava no final de um longo roteiro (30 dias cruzando Rússia e Ásia de trem pela Transmongólia) e cheguei a Pequim com pouco dinheiro. Assim, me restou comer apenas os escorpiões pequenos, mais baratos (e também poder comer larvas do bicho da seda, cobra, centopeia e estrela do mar...).

Em Wangfujing, o escorpião grande custa 30 yuans – cerca de R$ 17. Um espetinho com cinco pequenos custa a metade. Valeu pela “emoção”, porque o escorpião em si não tem gosto (apenas do tempero colocado nele). Mas vale ressaltar que insetos não são pratos atuais, do dia a dia, claro. São “sabores” da antiga Beijing (Pequim) e dos tempos da Grande Fome, quando, para sobreviver, os chineses passaram a comer tudo que tivesse algum tipo de proteína ou carboidrato. Agora, os espetinhos de inseto são apenas uma aventura gastronômica preciosa!