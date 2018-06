Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Este cartum é um retrato fiel da sociedade brasileira, com honrosas exceções. Mudar o Brasil todo mundo quer, mas começar um novo país com transformação interna é outro papo. E também é o retrato falado do Congresso Nacional e dos políticos em geral. Mexam em tudo, menos no meu é o lema.

Filé de pescoçonversa

S em poder fazer grandes estoques, quase todas as lancherias que servem PF estão com baixos estoques para matar a fome da clientela. Aqui e acolá, as geladeiras e os freezers vão recebendo laticínios e frios com sobrepreço entre 30% e 40%, mas até esta quinta-feira, a carne ainda era uma ilustre ausência. E quando chega, é filé de pescoço para baixo.



Historinha de sexta

Em uma campanha eleitoral, o candidato Alceu Moreira (MDB) visitava pessoalmente potenciais eleitores. Certa feita, aceitou o convite para tomar um cafezinho na casa do eleitor. Sentou, e passou o tempo todo assoprando o café, naquele ato característico de quem não quer queimar os lábios. Terminada a visita, já no carro, um assessor observou: - Ô, Alceu, não entendi. Aquele cafezinho estava morno, mas o senhor passou o tempo todo assoprando. Tomei o meu em questão de segundos. Ao que o político retrucou na hora: - É, mas não era no teu que tinha uma mosca boiando...

Eleição no Jockey

Neste sábado acontece a eleição do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Na disputa estão a Chapa 1, grupo de situação encabeçado pelo empresário Ricardo Felizzola, tendo como vice o administrador Flávio Mainar Gomes; e a Chapa 2, oposição formada pelo advogado José Vecchio e pelo ex-ministro da Agricultura Luiz Fernando Cirne Lima.

Distanciamento crítico

O projeto "Ideias Memoráveis" da Federação Israelita do Rio Grande do Sul recebeu o rabino Nilton Bonder. Frisou a importância de se "autoauditar", para que o sujeito não enxergue a realidade de maneira tendenciosa. E isso é muito difícil no Brasil de hoje, convenhamos. Aqui, até bola de futebol tem lado.

Sem parar, parando

O serviço Auto Expresso de passagem livre nos pedágios e estacionamentos oferecia um bom serviço. Oferecia. Incorporado ou vendido para o Sem Parar, deixou muitos usuários na mão. Em tese, os usuários receberiam orientações de como colocar o novo chip, o que não aconteceu, mesmo enviando mensagens para a empresa. E aí, faz o quê? Abdica da comodidade?

Feliz aniversário

O Hospital Divina Providência, um dos quatro hospitais que compõe a Rede de Saúde Divina Providência, completou 49 anos. Conta com 181 leitos, atende 95% de pacientes conveniados à saúde suplementar e 5% de casos particulares.

Força máxima

Maior parte das empresas zerou seus estoques com a greve, inclusive o estoque de segurança. Logo, para repô-los os fornecedores terão reforço nos pedidos para atender os clientes daqui para a frente. Menos mal.

O exemplo da Languiru

Durante todos os dias do locaute e greve, a Cooperativa Languiru enviou atualizações para os cooperativados e clientes sobre a paralisação das suas plantas. Nesta quinta-feira, desanuviou. A Languiru retoma nesta sexta-feira o abate do Frigorífico de Aves, em Westfália, e no Frigorífico de Suínos, em Poço das Antas. Isso sim que é serviço de primeira.

Procura-se um país

Coloque-se no lugar de um investidor estrangeiro procurando um país para investimento produtivo fora da área financeira. Olha para a América do Sul e pensa no Brasil. Vê uma greve insana que desabasteceu todo o País, uma inflação que estava sob controle, péssima infraestrutura, dominado por corporações de toda ordem, criminalidade, mercado enorme, mas com renda baixa, e caindo, insegurança jurídica e crise política eterna. Faz o quê? Vem para cá ou procura outro porto seguro?

Miúdas

tanto repetirem que a democracia não está em questão, passam a ideia de que ela está. STF levou 1.183 dias até primeira condenação na Lava Jato. Sérgio Moro condenou 132 no período (do Congresso em Foco).

levou 1.183 dias até primeira condenação na Lava Jato. Sérgio Moro condenou 132 no período (do Congresso em Foco). MUITOS deputados da esquerda sumiram durante a greve. Agora que ela fenece, voltam a enviar e-mails.

deputados da esquerda sumiram durante a greve. Agora que ela fenece, voltam a enviar e-mails. GBOEX está de volta com seu prestígio publicitário na página 3 Começo de Conversa do JC. Bem-vindo.

está de volta com seu prestígio publicitário na página 3 Começo de Conversa do JC. Bem-vindo. NADA é mais perigoso que uma ideia quando se tem apenas uma (filósofo e escritor Émile-Auguste Chartier).

Finais

HOSPITAL Moinhos de Vento marca a chegada de um angiógrafo de última geração com o painel "Inovações trazendo soluções" nesta segunda-feira/19h30min.

Moinhos de Vento marca a chegada de um angiógrafo de última geração com o painel "Inovações trazendo soluções" nesta segunda-feira/19h30min. PREFEITURA de Gramado comunica aos turistas que postos já receberam combustível.

de Gramado comunica aos turistas que postos já receberam combustível. INAUGURADO o Centro de Reprodução Humana do Hospital Bruno Born de Lajeado.