Fernando Albrecht

Começo de Conversa

Notícia da edição impressa de 28/05/2018. Alterada em 27/05 às 21h04min Saiu fumaça branca...

Dentro do estilo sartoriano de confirmar ou desmentir, o governador disse, em alto e bom som, na sexta-feira, no almoço da Revista Voto, que será candidato. Com o British Club lotado, José Ivo Sartori (MDB) e Walter Lídio Nunes (CMPC) falaram sobre as saídas para o Rio Grande do Sul. A confirmação chegou nas perguntas, a primeira feita pelo presidente da Celulose Riograndense sobre sua candidatura. "Não sou de fugir da raia, mesmo contra minha vontade", disse Sartori, de forma incisiva.

...da chaminé do Palácio

Pela primeira vez, Sartori admitiu a candidatura publicamente, em um evento, então só faltaria a chancela oficial do MDB. Antes dele, falou para o Brasil de Ideias Walter Lídio Nunes, com sua verve fustigante sobre o que nos atrasa e o que nos permite ser esperançosos. Definiu alguns políticos com "posições gelatinosas" e reféns do corporativismo, lamentando "o compadrio e o assistencialismo". Como sói acontecer, foi vivamente aplaudido pelo PIB presente.

Por falar em Sartori...

...o governador sempre se refere carinhosamente ao seu vice, José Paulo Cairoli (PSD). De fato, raras vezes se viu uma dupla tão afinada com lealdade recíproca. E Cairoli disse a que veio como vice. Homem do campo e empresário, conhece bem o outro lado do balcão e onde dói o calo. Uma revelação política, sem dúvida.

O entusiasmo do engenheiro

No almoço da revista de Karim Miskulin, o governador Sartori também anunciou o ex-ministro e presidente da Sociedade de Engenharia do RS Luis Roberto Ponte como o novo presidente (voluntário) da Fundação Ospa. Ponte é uma parada. Aos 85 anos, o cearense está em todos os eventos e sempre questionando e perguntando. Parecia - parece - um guri nos seus 85 anos.

O tapa-buracos

Não é frequente, mas também não é tão raro que cidadãos exasperados com os buracos nas ruas da Capital os tapem por iniciativa própria. É o caso do pecuarista e urologista Jorge Crispim, que, em um dia, tapou dois deles - um na esquina da rua Anita Garibaldi com a Pedro Chaves Barcellos, e outro na esquina com a rua Carlos Trein Filho. Crispim diz que buraco aberto é sinal de incompetência.

Conexão China

Jornal do Comércio estreia hoje a estreia hoje a coluna Conexão China , assinada pelo repórter Thiago Copetti, que estará em Pequim pelos próximos cinco meses. A janela de oportunidades para empresas brasileiras que será aberta com o aumento das importações chinesas é o destaque no texto inicial desta edição.

Tô nem aí I

Em um determinado ponto de qualquer greve que atinja diretamente a população indefesa, as lideranças dos movimentos e os próprios grevistas perdem toda a humanidade. Mesmo que faltem medicamentos de uso contínuo, oxigênio para hospitais, transporte para pessoas de baixa renda levarem filhos para hospitais e outros contundentes dramas.

Tô nem aí II

A favor da greve dos caminhoneiros, a essa altura do campeonato, só pode ser alguém que não tem carro nem anda de transporte público, tampouco depende de supermercados, não bebe leite nem come pão, não usa gás de cozinha, nunca precisou de medicamentos nem come frutas ou hortigranjeiros. E não consulta cardiologista, porque não tem coração.

O hambúrguer

Hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer, efeméride certamente criada pela poderosa cadeia deste negócio para estimular o consumo. É provavelmente o fast food que cresceu mais rápido no Brasil. Tomou o lugar do bauru. Contam-se nos dedos de uma só mão quem nunca comeu um.

Miúdas

CÔMICO não fosse trágico: em telejornal, um caminhoneiro queixou-se amargamente do desabastecimento.

Finais

PRIMEIRO leilão virtual da Cabanha Catanduva será nesta quinta-feira/21h/Programa Leilões no Canal Rural.

leilão virtual da Cabanha Catanduva será nesta quinta-feira/21h/Programa Leilões no Canal Rural. NOVA Petrópolis promove o lançamento oficial do 46º Festival Internacional de Folclore dia 4/Hotel Vila Verde/Linha Imperial.