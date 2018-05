Dia da Liberdade de Impostos 2018 ocorre em 5 de junho

Com mais de R$ 800 bilhões pagos em tributos, desde janeiro deste ano, o Brasil acaba ficando entre os países com a maior carga tributária em toda América Latina e Caribe. Neste ano, o Dia da Liberdade de Impostos acontece em 5 de junho, e o objetivo é expandir significativamente o número de postos e também a gama de serviços e empreendedores que aderem ao movimento. A fim de incentivar os empreendedores gaúchos a participar da iniciativa, o Instituto Liberdade oferece três doações de R$ 1 mil para os interessados.

Para o vice-presidente do Instituto Liberdade, Leandro Gostisa, é importante destacar que não é o governo que promove esta ação, e sim os empreendedores. "Aderindo à campanha, (os empresários) poderão contribuir para uma mudança no cenário atual e fomentar as vendas do seu negócio, pois, com menos impostos, as pessoas têm acesso a preços mais justos e, consequentemente, consomem mais", pondera Gostisa. A ação em Porto Alegre é uma parceria do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Fecomércio-RS, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no RS (Sulpetro).

O combustível será vendido a R$ 2,00 o litro, mediante distribuição de 100 senhas por posto participante, a partir das 7h. O abastecimento será realizado das 8h às 11h30min. Cada senha dará o direito à compra de 20 litros de gasolina comum, apenas para pagamento em dinheiro. Em 2017, foram comercializados 63 mil litros de gasolina no Dia da Liberdade de Impostos. Aderiram à companha 21 postos em 12 cidades gaúchas.

O objetivo central da campanha é conscientizar a sociedade sobre a alta carga tributária que é paga hoje pelos cidadãos brasileiros, estabelecendo uma relação do valor com o tempo que cada um deve destinar do seu ano apenas para quitar as obrigações impostas pelo Estado.

Segundo o Impostômetro, ferramenta criada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), em 2017 foram pagos mais de R$ 2,8 trilhões em tributos, sendo que em 2018, de 1 de janeiro até maio, o montante já passou de R$ 800 bilhões em tributos pagos no País. De acordo com recente estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o país com a maior carga tributária em toda a América Latina e Caribe, cerca de 50% superior à média da região.

Todo imposto é, afinal, parte dos preços e é pago pelas pessoas quando compram bens ou contratam serviços. Conforme o instituto, "ao pensarmos que quase a metade do ano de cada brasileiro, ilustrativamente, serviria apenas para pagar tributos que, por outro lado, não resultam senão na prestação precária dos serviços próprios do Estado (a saber, segurança, educação e saúde básicos), gera-se um questionamento mais amplo sobre a relação que a sociedade deve ter com o Estado".