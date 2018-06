Ford revela versão definitiva do Ka FreeStyle

O modelo traz o motor mais potente do segmento, o 1.5 Ti-VCT de três cilindros com 136 cv, uma nova transmissão automática de seis marchas com opção de trocas manuais na alavanca e central multimídia Sync 3 com tela de 6,5 polegadas. Uma maior altura livre do solo, de 188 milímetros, eixo traseiro 30% mais rígido e barra estabilizadora de diâmetro maior reforçam a robustez do veículo.

O Ka FreeStyle é o primeiro da categoria a oferecer seis air bags. Vem equipado ainda com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, rack de teto funcional, rodas de liga leve de 15 polegadas e interior exclusivo com bancos parcialmente em couro.

O veículo, que será comercializado na Europa com o nome Active, foi desenvolvido pela engenharia brasileira da Ford, em parceria com a Ásia. O objetivo do projeto foi atender aos consumidores que buscam um carro compacto com posição mais alta de dirigir, robusto, resistente, aventureiro e dinâmico.

Mesmo propulsor usado no EcoSport, o 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros fornece, além da potência de 136 cv, torque máximo de 158 Nm. A nova transmissão automática de seis marchas possui conversor de torque integrado. O câmbio manual sofreu melhorias com impactos na precisão, economia e nível de ruído.

A versão com câmbio manual Ka FreeStyle custará R$ 63.490,00, enquanto a automática, disponível pela primeira vez na linha, sairá por R$ 67.990,00. Em ação especial de lançamento, a Ford financiará o modelo automático com taxa zero em 24 meses, e quem comprar o modelo na pré-venda terá as três primeiras revisões gratuitas, além de ganhar um bônus de R$ 2.000,00 na valorização do seu carro usado na troca.