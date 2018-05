Uma perua que esbanja elegância

A partir de 1 de junho, o veículo poderá ser reservado nas concessionárias da marca sueca em versão única de acabamento, a Momentum. Espaçoso, confortável, com dirigibilidade refinada e tecnologias de ponta, o Volvo V60 vem equipado com transmissão automática de oito velocidades e motor 2.0 de quatro cilindros em linha, com turbocompressor e injeção direta de gasolina, que rende 254 cv de potência máxima a 5.500 rpm e 350 Nm de torque entre 1.500 e 4.800 giros.

Com sua nova plataforma modular, a station wagon ganhou entre-eixos 9,6 centímetros maior do que o da geração anterior. Na cabine, os assentos dianteiros estão mais finos, e os traseiros foram desenhados para liberar espaço às pernas dos passageiros. O porta-malas acomoda até 529 litros, que podem ser expandidos para até 1.364 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

Luxuoso, o interior do V60 emprega materiais de alta qualidade. O sistema de infoentretenimento Sensus, acessível pela tela sensível ao toque de nove polegadas no console central, reúne praticamente todos os comandos do veículo. O painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas é personalizável.

Em relação ao comportamento ao rodar, a Volvo procurou dar ao condutor do V60 uma experiência mais dinâmica. Manuseando um botão posicionado entre os bancos dianteiros, o motorista consegue alternar entre quatro configurações. Cada uma delas modifica parâmetros da rotação do motor para mudança de marcha, resposta do acelerador, suspensão e peso da direção: Eco (privilegia economia de combustível), Confort (prioriza suavidade no uso diário), Dynamic (para uma "tocada" mais esportiva) e Individual (customizada pelo usuário).

A exemplo dos últimos lançamentos da Volvo, o V60 desembarca no Brasil dotando recursos de assistência à direção avançados: o City Safety de segunda geração com assistente de direção, que entra em ação quando a frenagem automática sozinha não seria suficiente para evitar uma colisão em potencial; a Mitigação de Pista Oposta, que aplica frenagem automática para reduzir o dano de colisão com um veículo que se aproxima na contramão; e o controle de cruzeiro adaptativo com assistente de direção semiautônoma, que interfere na direção, aceleração e na frenagem do automóvel em vias bem demarcadas em velocidades até 130 km/h.