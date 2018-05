Gol e Voyage ganham da Volkswagen novo design frontal

Os modelos 2019 dos compactos, que chegam em junho às revendas, trazem visual atualizado e duas opções de motorização flex: 1.0 MPI, que sofreu incremento de 2 cv, passando para até 84 cv de potência; e 1.6 MSI, de até 104 cv. Ambos os propulsores são associados à transmissão manual de cinco marchas. Dando continuidade à política de simplificação da oferta, a VW disponibilizará os carros em versão única de acabamento.

Na dianteira, Gol e Voyage receberam o desenho do Gol Track - capô mais elevado e com duas linhas que se conectam aos faróis, agora maiores. O conjunto ótico também é novo. Com a grade mais larga e alta, o logotipo da Volkswagen fica integralmente fora do capô, permitindo que a linha que delineia o capô seja totalmente reta.

O para-choque dianteiro também mudou. A entrada de ar na parte inferior cresceu e exibe linhas mais geométricas, bem definidas e de aspecto esportivo. Os faróis de neblina passam a ter formato trapezoidal e são envolvidos por uma moldura preta. Os para-lamas dianteiros completam o pacote de novidades estéticas para os modelos.