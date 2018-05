Volkswagen amplia sua linha para coleta de resíduos

O novo Constellation 24.260 Compactor propicia ainda mais robustez às operações de limpeza urbana, graças ao terceiro eixo pusher, que não perde a tração mesmo em vias de difícil acesso e topografia acidentada, com muitos aclives e declives. O veículo é equipado ainda com caixa compactadora de 19 metros cúbicos, que potencializa o transporte de resíduos a cada viagem.

A motorização MAN oferece 256 cv de potência e torque de 900 Nm. Com tecnologia EGR, o Constellation 24.260 Compactor não requer o abastecimento com Arla 32, proporcionando um melhor aproveitamento do espaço no chassi, sem interferir no encarroçamento.

A linha Volkswagen Compactor possui ainda itens específicos para a aplicação de coleta de resíduos, como banco para três passageiros, manetim para partida em rampa, espelhos retrovisores de duplo foco, espelho auxiliar de manobra, escapamento vertical, para-choque curto e reforçado, além da opção da transmissão automática. O caminhão também disponibiliza o chicote elétrico para cargas adicionais já instalado de fábrica.